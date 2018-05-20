Спецслужбы проверяют информацию о подготовке покушения на Эрдогана - СМИ

Телеканал TRT сообщает, что разведки Турции и балканских стран расследуют утверждения о том, что на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовится покушение.

Отмечается, что группа людей собирается совершить покушение на Эрдогана во время визита президента в Боснию и Герцоговину 20 мая.

Спецслужбам информация была передана турками, которые проживают в Македонии.

Данную информацию прокомментировал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Мы знаем, что есть круги, которые обеспокоены тем, что у нас есть такой сильный лидер, поэтому они хотят его уничтожить. Сообщения о готовящихся покушениях на него появляется постоянно, Наш президент Тайип Эрдоган не тот человек, который испугается угроз и свернет со своего пути. Те, кто до сих пор не смог этого понять, просто глупцы. Он продолжит свой путь при помощи Аллаха, под его защитой и с молитвами нашего народа", - заявил Боздаг.

3)Recep Tayyip Erdoğan, imanlı,salih bir mü’mindir.Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır.



Cumhurbaşkanımız bugünlere,nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi,bından sonra da aynı inançla devam edecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 19, 2018

Напомним, 18 февраля в городе Бенгази на востоке Ливии было совершено покушение на начальника штаба подразделения вооруженных сил генерала Абделя Раззак аль-Надхури.