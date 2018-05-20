Спецслужбы проверяют информацию о подготовке покушения на Эрдогана - СМИ

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20 мая Эрдоган посетит Боснию и Герцеговину

20 мая Эрдоган посетит Боснию и Герцеговину

Телеканал TRT сообщает, что разведки Турции и балканских стран расследуют утверждения о том, что на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовится покушение.

Отмечается, что группа людей собирается совершить покушение на Эрдогана во время визита президента в Боснию и Герцоговину 20 мая.

Спецслужбам информация была передана турками, которые проживают в Македонии.

Данную информацию прокомментировал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Мы знаем, что есть круги, которые обеспокоены тем, что у нас есть такой сильный лидер, поэтому они хотят его уничтожить. Сообщения о готовящихся покушениях на него появляется постоянно, Наш президент Тайип Эрдоган не тот человек, который испугается угроз и свернет со своего пути. Те, кто до сих пор не смог этого понять, просто глупцы. Он продолжит свой путь при помощи Аллаха, под его защитой и с молитвами нашего народа", - заявил Боздаг.

Напомним, 18 февраля в городе Бенгази на востоке Ливии было совершено покушение на начальника штаба подразделения вооруженных сил генерала Абделя Раззак аль-Надхури.

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