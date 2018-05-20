Спецслужбы проверяют информацию о подготовке покушения на Эрдогана - СМИ

Телеканал TRT сообщает, что разведки Турции и балканских стран расследуют утверждения о том, что на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовится покушение.
Отмечается, что группа людей собирается совершить покушение на Эрдогана во время визита президента в Боснию и Герцоговину 20 мая.
Спецслужбам информация была передана турками, которые проживают в Македонии.
Данную информацию прокомментировал вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
"Мы знаем, что есть круги, которые обеспокоены тем, что у нас есть такой сильный лидер, поэтому они хотят его уничтожить. Сообщения о готовящихся покушениях на него появляется постоянно, Наш президент Тайип Эрдоган не тот человек, который испугается угроз и свернет со своего пути. Те, кто до сих пор не смог этого понять, просто глупцы. Он продолжит свой путь при помощи Аллаха, под его защитой и с молитвами нашего народа", - заявил Боздаг.
3)Recep Tayyip Erdoğan, imanlı,salih bir mü’mindir.Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 19, 2018
Cumhurbaşkanımız bugünlere,nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi,bından sonra da aynı inançla devam edecektir.
Напомним, 18 февраля в городе Бенгази на востоке Ливии было совершено покушение на начальника штаба подразделения вооруженных сил генерала Абделя Раззак аль-Надхури.
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