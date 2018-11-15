Спецслужбы Молдовы разоблачили военизированную группировку, связанную с "Л/ДНР"

В рамках крупномасштабной операции спецслужбы Молдовы разоблачили в Кишиневе военизированную организованную группу, связанную с пророссийскими террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".
Как сообщает портал Publika, прикрытием банды были военно-тактические игры, однако на самом деле злоумышленники занимались подготовкой к реальным боевым действиям.
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Группировка имела жесткую иерархическую структуру, а ее боевики, помимо военной подготовки, проходили также и идеологическую.
Кроме того, члены банды готовились к совершению диверсий на объектах критической инфраструктуры.
Во время обысков у подозреваемых сотрудники спецслужбы обнаружили различное вооружение и боеприпасы, военное снаряжение, а также различные флаги, жетоны, военные значки и нашивки, которые используются оккупационные силы РФ на Донбассе.
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