Спецслужбы Израиля предотвратили покушение на премьера Нетаньяху

Спецслужбы Израиля предотвратили покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников.

Как сообщает Нaaretz со ссылкой на заявление спецслужб, правоохранители в апреле 2018 года провели спецоперацию, в результате которой был задержан житель лагеря Шуафат, палестинец Мохаммед Джамаль Рашда и еще несколько человек. Во вторник , 5 июня, спецслужбы официально сообщили о нейтрализации всей террористической ячейки.

Ранее Рашда отбывал тюремные срок за преступления, связанные с терроризмом.

В ходе расследования выяснилось, что Рашда планировал крупный террористический акт против высокопоставленных израильских чиновников – премьера Нетаньяху и мэра Иерусалима Нира Барката.

Следствие установило, что координация преступных действий осуществлялась с территории Сирии.

Ранее издание i24news.tv сообщало, что подозреваемый также намеревался совершить нападение на здания дипломатического представительства США в Израиле и на на делегацию канадских правоохранителей, обучающих палестинские силы безопасности.