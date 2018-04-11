Спецслужбы Германии: Россия с высокой вероятностью осуществляла кибератаки на правительственную сеть

В Германии не уверены на 100%, что хакерские атаки осуществила Россия

За кибератаками на правительственную сеть Германии с высокой вероятностью стоит Россия, заявил руководитель Федерального ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маассен, пишет Reuters

По словам главы немецких спецслужб, 100% уверенности в том, что исполнитель находится в Москве, нет, но можно говорить о высокой доле вероятности.

"Мы оцениваем это как кибератаку российского происхождения", - подчеркнул он.

Маассен не исключил, что хакеры могли осуществить так называемую операцию "фальшивого флага" и создать впечатление, что кибератаки происходят из России.

Он добавил, что хакерские атаки не нанесли практически никакого ущерба.

Федеральная прокуратура Германии также расследует этот инцидент как возможный случай шпионажа.

Ранее СМИ сообщили, что российские хакеры атаковали сеть правительства Германии. Следы проникновения в сеть были обнаружены в декабре 2017 года. Существует подозрение, что хакерская атака продолжалась год.

Аналитики высказали мнение, что кибератака на госсайты ФРГ могла быть частью организованного нападения на страны ЕС.