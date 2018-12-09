Спецслужбы Франции начали расследование о влиянии России на протесты "желтых жилетов" Сегодня, 21:01 405 Цей матеріал також доступний українською По приблизительным оценкам, в субботу во Франции протестовали 125 тыс. человек

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о начале расследования возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов", которые проходят во многих городах страны.

По его словам, за ситуацией следят французские спецслужбы, сообщает Bloomberg.

​"Сейчас ведется расследование. Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводы", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, более 600 прокремлевских Twitter-аккаунтов начали использовать хэштег #giletsjaunes в поддержку движения "желтых жилетов". Они часто указывают на то, что французская полиция находится на грани мятежа и готова поддержать протестующих. Большая часть ссылок, которыми они делятся, ведет на сообщения государственных российских медиа - Sputnik, Russia Today и немецкое агентство Ruptly, которое принадлежит RT.

Служба безопасности Украины также считает, что Россия пытается влиять на Францию с помощью акций протеста "желтых жилетов". Поводом для такого заявления стало появление флага террористической организации "ДНР" на демонстрации в Париже.

Протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Протестующие одеты в желтые жилеты. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

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