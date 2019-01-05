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Спецпрокурору Мюллеру продлили срок расследования вмешательства РФ в выборы в США

Сегодня, 10:47
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Роберт Мюллер

В США большое жюри присяжных согласилось продлить сроки расследования российского вмешательства в американские президентские выборы, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что спецпрокурор должен был завершить расследование за 18 месяцев.

Новый срок расследования не сообщается.

В июле 2017 года Большое жюри присяжных Федерального окружного суда в Вашингтоне определило, что расследование должно быть проведено в течении 18 месяцев, что является стандартным сроком в делах такого рода. Однако, согласно закону, сроки расследования могут быть продлены, если суд решит, что это соответствует интересам американского общества.

Бывший глава ФБР Роберт Мюллер уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований. 

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

Теги:   Роберт Мюллер Выборы президента США 2016 США

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