Спецпрокурору Мюллеру продлили срок расследования вмешательства РФ в выборы в США Сегодня, 10:47 119 Цей матеріал також доступний українською Роберт Мюллер

В США большое жюри присяжных согласилось продлить сроки расследования российского вмешательства в американские президентские выборы, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что спецпрокурор должен был завершить расследование за 18 месяцев.

Новый срок расследования не сообщается.

В июле 2017 года Большое жюри присяжных Федерального окружного суда в Вашингтоне определило, что расследование должно быть проведено в течении 18 месяцев, что является стандартным сроком в делах такого рода. Однако, согласно закону, сроки расследования могут быть продлены, если суд решит, что это соответствует интересам американского общества.

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Бывший глава ФБР Роберт Мюллер уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.