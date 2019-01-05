Спецпрокурору Мюллеру продлили срок расследования вмешательства РФ в выборы в США
В США большое жюри присяжных согласилось продлить сроки расследования российского вмешательства в американские президентские выборы, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.
Об этом сообщает Голос Америки.
Отмечается, что спецпрокурор должен был завершить расследование за 18 месяцев.
Новый срок расследования не сообщается.
В июле 2017 года Большое жюри присяжных Федерального окружного суда в Вашингтоне определило, что расследование должно быть проведено в течении 18 месяцев, что является стандартным сроком в делах такого рода. Однако, согласно закону, сроки расследования могут быть продлены, если суд решит, что это соответствует интересам американского общества.
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Бывший глава ФБР Роберт Мюллер уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.
Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.
В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.
Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.
Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.