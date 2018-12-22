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Спецназ Британии штурмом взял захваченное мигрантами судно

Сегодня, 03:45
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Правоохранителям удалось взять контроль над судном и задержать мигрантов

Фото: NavyLookout ‏via Twitter

Британский спецназ штурмовал грузовое судно Grande Tema, которое захватили четыре мигранта в устье реки Темзы, сообщает пресс-служба полиции графства Эссекс в Twitter.

В сообщении говорится, что правоохранителям удалось взять контроль над судном и задержать мигрантов.

 

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция не рассматривает произошедшее в качестве попытки взятия заложников или акта терроризма.

Ранее сообщалось, что в Британии группа мигрантов пробралась на борт судна и угрожает экипажу.

Как рассказал ВВС представитель компании Grimaldi Group, владеющей судном, четверо мигрантов были обнаружены на его борту четыре дня назад. Они были заперты в каюте, им предоставили необходимое питание.

Однако вечером 21 декабря мигранты выбрались из каюты. Вооружившись металлическими прутьями, они стали угрожать экипажу, требуя причалить к берегу. Экипажу судна удалось спрятаться в рулевой рубке и сообщить о происшествии спецслужбам Британии. До прибытия спецназа Grande Tema кружило в районе к северо-востоку от города Маргит, графство Кент.

В Grimaldi Group отметили, что судно шло из Нигерии и совершило четыре остановки на западном берегу Африки. Вероятнее всего, мигранты проникли на судно во время одной из стоянок. В компании предположили, что целью мигрантов было попасть на территорию Великобритании.

Теги:   Судно Штурм Полиция Мигранты Великобритания

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