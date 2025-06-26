Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Москва понимает, что ответственность за преступления неизбежна (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отреагировал на подписание соглашения о создании спецтрибунала для расследования преступлений РФ , заявив, что в Москве чувствуют, что ответственность неизбежна.

На своей странице в X он процитировал Владимира Мединского, помощника российского диктатора Владимира Путина, который сказал, что Россия хочет «мира без репараций, без уголовной, гражданской или административной ответственности».

Реклама

Он пояснил, что это означает, что в РФ понимают, что ответственность за агрессивную войну неизбежна, а подписание Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины является «ответом Европы Мединскому и его куратору».

«Будет Мединский свидетелем или обвиняемым в Трибунале — это еще его выбор. Однако этот выбор может быть недолгим», — написал Кислица.

25 июня Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины.

Инфографика: NV

Спецтрибунал для РФ — что известно

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.

14 мая 2025 года Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.