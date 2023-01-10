Спецслужбы Швеции ожидают усиление диверсий со стороны России

10 января, 19:35
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Спецслужбы Швеции прогнозируют усиление действий России против безопасности страны (Фото:Unif/Pixabay)

Спецслужбы Швеции прогнозируют усиление действий России против безопасности страны (Фото:Unif/Pixabay)

Служба внутренней безопасности Швеции ожидает, что Россия усилит диверсионную деятельность в сфере телекоммуникационных и энергетических сетей.

Об этом заявила глава службы Шарлотта фон Эссен, сообщает Associated Press.

Она подчеркнула, что Россия «непредсказуема» и ее агентство прогнозирует усиление действий РФ против безопасности Швеции.

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Фон Эссен считает, что ее службе следует включить «режим повышенной бдительности для предотвращения шпионажа и саботажа» в сферах телекоммуникации, электроснабжение и транспортировку «критических материалов».

Она добавила, что Россия заинтересована навредить этим секторам, так как «это может нанести ущерб и остальной Европе».

По данным спецслужбы, Россия будет «в большей степени, чем прежде, использовать российскую диаспору, учреждения и компании в Швеции».

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Швеция Спецслужбы РФ Диверсия

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