Спецслужбы РФ шпионили в Германии за учениями украинских военных — Der Spiegel 26 августа, 13:23 Российские агенты вели наблюдение вблизи полигонов, на которых обучались украинские бойцы (Фото:Генштаб)

Спецслужбы России шпионили в Германии за процессом обучения украинских военнослужащих работе с западными системами вооружений, сообщает Der Spiegel.



По данным немецкой службы военной контрразведки MAD, российские агенты следили за военными объектами вблизи города Идар-Оберштайн, а также в районе города Графенвер, где инструкторы из США и Германии обучали украинцев.

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Вскоре после начала учебного процесса MAD заметила подозрительные автомобили, из которых, судя по всему, велось наблюдение за дорогами, ведущими к обоим военным объектам.

Кроме того, над учебными центрами несколько раз пролетали мини-дроны, которые снимали подготовку украинских бойцов.

У немецких служб безопасности существуют также подозрения, что российские спецслужбы могли пытаться с помощью специальных устройств получить доступ к мобильным телефонам военнослужащих Украины.

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В Графенвере расположен крупнейший военный полигон США в Европе площадью 200 квадратных километров. В конце апреля в Пентагоне подтвердили, что США начали обучать украинских солдат обращению с основными системами вооружения на военных объектах США в Германии. Речь шла о подготовке к использованию гаубиц, радарных систем и бронированных автомобилей, поставляемых в рамках военной помощи Украине.



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