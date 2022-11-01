Спецслужбы РФ пытаются расшатать ситуацию в Молдове — Санду 1 ноября, 20:16 Протесты в Молдове (Фото:NewsMaker)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия использует недовольство людей резким скачком цен, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

В интервью Digi24 она также заявила, что за недавними протестами в Кишиневе и других городах стоят спецслужбы РФ совместно с пророссийскими партиями Молдовы.

Санду также добавила, что российское вмешательство для Молдовы не является новостью, и за последними протестами тоже стоят спецслужбы РФ.

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«У нас есть данные о коалиции коррумпированных групп, укравших много денег у Молдовы, и спецслужб России, пророссийских партий в Молдове, у которых одна цель — дестабилизация Молдовы. Они пользуются недовольством граждан. Мы полны решимости защищать демократию», — заявила Санду.

Как сообщает NewsMaker, в последние дни в разных городах Молдовы проходят митинги сторонником и представителей Партия социалистов пророссийского экс-президента Игоря Додона — они выступают против «социального геноцида, развязанного властями». Также на митинги выходят сторонники партии Шор — они объявили бессрочные протесты и требуют отставки Санду.