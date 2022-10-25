Угроза существованию режима. В России готовят кампанию по дискредитации национально-освободительных движений и их лидеров — разведка 25 октября, 21:14 Кремль видит угрозу в национально-освободительных движениях, заявили в ГУР (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Спецслужбы страны-террориста России собираются провести кампанию по дискредитации лидеров национальных и национально-освободительных движений российских народов.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram, начало масштабной дискредитационной кампании запланировано на ближайшее время.



«Как в самой России, так и за ее пределами — в Европе, США и Украине — будут использованы имеющиеся агенты влияния в информационной и политической сферах. Их задача — донести до „широких масс“ мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений», — заявили в ГУР.

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По данным разведки, с помощью кампании страна-агрессор хочет попытаться сорвать поддержку права народов на защиту своих прав, языка и культуры, а также «сформировать в украинском обществе негативное отношение к народам РФ, которые страдают от имперской политики». Российская пропаганда в первую очередь направляется против народов Кавказа, в частности, чеченской оппозиции, сказано в сообщении.

В ГУР добавили, что режим российского диктатора Владимира Путина считает национально-освободительные движения «одной из ключевых угроз единству и даже самому существованию России», а их возникновение вызывает жесткую реакцию со стороны Кремля.

В конце сентября президент Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России и призвал их сопротивляться объявленной российским режимом мобилизации.

