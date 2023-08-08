Польские спецслужбы сообщают о задержании 16 российских шпионов

8 августа, 15:37
Поделиться:
Россия продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию в Польше (Фото:kaboompics / pixabay)

Россия продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию в Польше (Фото:kaboompics / pixabay)

Агентство внутренней безопасности Польши задержало в стране 16 человек, которые работали на российскую разведку, сообщил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Об этом сообщает Polskie Radio.

«Агентству удалось не только выявить и задержать шпионов, но и исследовать и выявить способ действия, который россияне используют в этом виде деятельности против Польши», — сказал Жарин.

Видео дня

Читайте также:

Только за 2022 год из Беларуси в Польшу пытались заехать 19 тысяч мигрантов, из них 4 тысячи — только за июнь (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki) Польша заявила, что Беларусь и Россия начали новую кампанию по наплыву мигрантов

Он добавил, что польской контрразведке удается результативно выяснять, как действуют россияне. Однако, по его словам, страна-агрессор Россия продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию.

«Но, к сожалению, почивать на лаврах еще рано. Россияне все еще ищут пути дестабилизации и ослабления Польши», — подчеркнул Жарин.

Ранее сообщалось, что Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Разведка Разведка РФ Шпионы Агенты Кремля

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X