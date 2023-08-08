Польские спецслужбы сообщают о задержании 16 российских шпионов 8 августа, 15:37 Россия продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию в Польше (Фото:kaboompics / pixabay)

Агентство внутренней безопасности Польши задержало в стране 16 человек, которые работали на российскую разведку, сообщил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Об этом сообщает Polskie Radio.

«Агентству удалось не только выявить и задержать шпионов, но и исследовать и выявить способ действия, который россияне используют в этом виде деятельности против Польши», — сказал Жарин.

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Он добавил, что польской контрразведке удается результативно выяснять, как действуют россияне. Однако, по его словам, страна-агрессор Россия продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию.

«Но, к сожалению, почивать на лаврах еще рано. Россияне все еще ищут пути дестабилизации и ослабления Польши», — подчеркнул Жарин.

Ранее сообщалось, что Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью.