«Мы знаем только десять процентов». Спецслужбы Германии следят за 200 российскими шпионами и их куратором в посольстве РФ — Bild

5 июля, 20:01
Издание уточняет, что куратор российских шпионов является сотрудником посольства России (Фото:tvjoern/Pixabay)

Издание уточняет, что куратор российских шпионов является сотрудником посольства России (Фото:tvjoern/Pixabay)

В настоящее время в поле зрения немецких органов безопасности находятся около 200 российских разведчиков, сообщает немецкое издание Bild.

Издание уточняет, что куратор российских шпионов является сотрудником посольства России.

«Глава российской спецслужбы в Германии является „резидентом“. Его стол находится в посольстве на Унтер-ден-Линден», — пишет издание.

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В комментарии Bild, бывший глава британской разведки Ми-6 Джон Сойер предположил, что всего в Германии действуют около 2 тысяч российских шпионов.

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«Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. Вероятно, мы знаем только десять процентов того, что они делают», — сказал Сойер.

Bild уточняет, что кремлевский шпионы не только собирают информацию. По мнению эксперта по внутренней политике Себастьяна Фидлера, они также пытаются создать раскол в немецком обществе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Российские войска Шпионы Посольство РФ

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