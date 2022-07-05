«Мы знаем только десять процентов». Спецслужбы Германии следят за 200 российскими шпионами и их куратором в посольстве РФ — Bild
Издание уточняет, что куратор российских шпионов является сотрудником посольства России (Фото:tvjoern/Pixabay)
В настоящее время в поле зрения немецких органов безопасности находятся около 200 российских разведчиков, сообщает немецкое издание Bild.
Издание уточняет, что куратор российских шпионов является сотрудником посольства России.
«Глава российской спецслужбы в Германии является „резидентом“. Его стол находится в посольстве на Унтер-ден-Линден», — пишет издание.
В комментарии Bild, бывший глава британской разведки Ми-6 Джон Сойер предположил, что всего в Германии действуют около 2 тысяч российских шпионов.
«Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки по всей Европе. Вероятно, мы знаем только десять процентов того, что они делают», — сказал Сойер.
Bild уточняет, что кремлевский шпионы не только собирают информацию. По мнению эксперта по внутренней политике Себастьяна Фидлера, они также пытаются создать раскол в немецком обществе.
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