Спецпрокурор Мюллер собирает данные о связи Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией США 23 января, 08:20 388 Цей матеріал також доступний українською EPA Мюллера заинтересовали связи кампании Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией США EPA

В США команда спецпрокурора Роберта Мюллера заинтересовалась отношениями членов штаба Дональда Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA) во время предвыборной кампании 2016 года.

Об этом телеканалу CNN рассказал один из бывших помощников кампании Трампа Сэм Нунберг.



"Когда я отвечал на вопросы команды спецпрокурора, меня спросили о кампании Трампа и наших делах с Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA)", - сказал он.

По его словам, следователи хотели больше узнать о том, как Дональд Трамп и члены его команды впервые установили отношения с NRA и при каких обстоятельствах Трамп выступил на ежегодном собрании группы в 2015 году, всего за несколько месяцев до выдвижения своей кандидатуры на пост президента.

Как отмечает CNN, Национальная стрелковая ассоциация США подверглась тщательному изучению со стороны законодателей из-за массовых расходов в поддержку Трампа в 2016 году и связей с российскими гражданами.

Телеканал напоминает, что Национальная стрелковая ассоциация США потратила более 30 миллионов долларов на поддержку кандидатуры Трампа во время президентской кампании.

Кроме того, россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в преступном сговоре и работе в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора, призналась, что хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.