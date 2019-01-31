Спецпрокурор Мюллер рассказал о попытках дискредитировать расследование "российского дела"
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства РФ в выборы 2016 года, рассказал о попытке дискредитировать расследование.
По его словам, дискредитацию планировали осуществить с помощью выложенного в сеть архива документов,
якобы украденных из его офиса, сообщает DW.
Мюллер отметил, что архив не содержит украденных "чувствительных" материалов, а состоит из материалов, которые офис спецпрокурора предоставил защите некоторых обвиняемых.
"Некоторые материалы, которые были в распоряжении защиты, судя по всему, были видоизменены и распространены в рамках кампании по дезинформации, целью которой, очевидно, было дискредитировать продолжающееся расследование вмешательства России в политическую систему США", - отметил спецпрокурор.
Мюллер обвиняет в утечке российскую сторону. По его словам, имена и структура папок, содержащихся в архиве, соответствовали тем, которые использовались его канцелярией. Кроме того, эти материалы не были обнародованы.
Следователи ФБР не обнаружили доказательств, что правительственные сервера, на которых размещается архив Мюллера, были взломаны. Архив появился в сети еще в октябре 2018 года и распространялся с помощью соцсети Twitter.
Напомним, 28 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что расследование Мюллера близко к завершению.