24 сентября 2018, понедельник

"Спасти Италию": Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент

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Берлускони заявил о планах участвовать в выборах в Европарламент

Берлускони заявил о планах участвовать в выборах в Европарламент

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент.

По словам политика, "все просят меня об этом", сообщает агентство ANSA.

"Нам нужно серьезно к этому подойти, если мы хотим спасти Италию", - сказал Берлускони.

 По его словам, спустя 25 лет Италия столкнулась с большей опасностью, чем коммунизм, добавив, что имеет ввиду "невежество, некомпетентность и социальная ненависть".

"Я все равно буду участвовать в следующих выборах, чтобы спасти страну, которую я люблю", - отметил он.

 На данный момент 81-летний Берлускони возглавляет партию Вперед, Италия!.

Несколько лет назад Берлускони был лишен права баллотироваться на выборах, поскольку был признан виновным в финансовых махинациях. В частности, он не мог принимать участие в парламентских выборах, прошедших в этом году, и на данный момент не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты. 

В мае Надзорный суд Милана отменил запрет на участие Берлускони в выборах. Таким образом, если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, он сможет выдвинуть свою кандидатуру.

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