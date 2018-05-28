Спасший в Париже ребенка "человек-паук" из Мали встретился с Макроном

Макрон заявил, что Гассама получит гражданство Франции, и вручил ему медаль за мужество

Малиец Мамуду Гассама, который 26 мая влез по балконам здания в Париже, чтобы спасти четырехлетнего малыша, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

После этой встречи Макрон заявил, что Мамуду Гассама станет гражданином Франции, передает BBC.

Макрон лично поблагодарил Гассаму, вручил ему медаль за мужество и сказал, что ему также предложат работу пожарного.

Напомним, видео героического поступка 22-летнего малийца уже посмотрели миллионы людей. Его называют человеком-пауком. На то чтобы влезть на четвертый этаж и спасти мальчика у Гассамы ушло около 30 секунд.

Его лично поблагодарила за героизм мэр Парижа Анн Идальго.