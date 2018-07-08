Спасательная операция в Таиланде может занять дни - губернатор

Путь может занять около 11 часов

В Таиланде операция по эвакуации 12 подростков-футболистов и их тренера из пещеры Кхао Луанг может занять несколько дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местного губернатора.

Отмечается, что команда, состоящая из 13 международных и 5 тайских дайверов, начнет выводить мальчиков из пещеры по одному.

Ожидается, что они должны появиться не ранее 9 вечера по местному времени.

"Они выйдут отдельно. Каждый человек будет сопровожден двумя спасателями", – отметил губернатор.

Мальчики находятся в четырех километрах внутрь пещеры. Путь в оба конца от входа в пещеру до места, где находится футбольная команда с тренером, занимает 11 часов.

Поскольку нужно сопровождать 13 человек, вся операция может "занять дни", заявил губернатор.

Напомним, 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер.

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Они были найдены 2 июля, через девять дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи.

Школьники передали через дайверов письма родителям и учителям. Дети пишут, что у них все хорошо и просят близких не волноваться.

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Ранее сообщалось, что у команды спасателей есть окно в три-четыре дня для проведения спасательной операции.