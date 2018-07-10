Спасательная операция в Таиланде: Маск опубликовал видео из затопленной пещеры

Маск привез в Таиланд свою мини-субмарину, однако спасателям она не понадобилась

Известный американский инженер, основатель и глава компаний SpaceX, PayPal и Tesla Илон Маск, прибыв в Таиланд, побывал в затопленной пещере, в которой из-за наводнения застряла детская футбольная команда.

Соответствующее видео он опубликовал у себя в Instagram.

"Только что вернулся из пещеры", - написал он в комментарии к ролику.

Ранее Маск доставил к месту спасательной операции мини-подлодку, разработанную для спасения детей, однако местные власти отказались от ее использования, объяснив это нецелесообразностью.

Напомним, в конце июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхао Луанг пропали 12 подростков-футболистов.

Спустя девять дней с начала поисков их обнаружили живыми, однако из-за затопления системы пещер эвакуировать детей и их тренера оказалось сложно.

По состоянию на 10 июля, благодаря помощи дайверов, из пещеры удалось вывести десять детей.

При этом во время спасательной операции погиб один из аквалангистов, участвовавших в ней.