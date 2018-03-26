Спасатели сообщили, что у 30 людей, пропавших при пожаре в Кемерово, "практически нет шансов выжить"

Источник в оперативном штабе ЧС возле ТРЦ в Кемерово сообщил, что у 30 людей, которые пропали без вести, практически нет шансов выжить внутри здания, где вспыхнул пожар.

Также число погибших возросло до 40 человек, передает Интерфакс.

"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала. Однако спасатели делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где потенциально могут оставаться пострадавшие", - сообщил источник в штабе ЧС.

Ранее вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что пожар мог вспыхнуть после того как один из детей зажег в батутной комнате зажигалку.

В воскресенье, 25 марта, в результате пожара в ТРК в больницы за помощью обратились 32 человека, двоих уже отпустили домой. Некоторые посетители ТРК, спасаясь от огня и дыма, выпрыгивали из окон здания.

Во время пожара в одном из помещений взорвался газовый баллон, огонь распространился на крышу здания, которая затем рухнула.