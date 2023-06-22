Экипаж считают погибшим. Спасатели сочли, что найденные в Атлантическом океане обломки являются внешней частью пропавшего батискафа 22 июня, 21:55 Обломки Титаника под водой (Фото:Reuters)

Обломки, найденные на дне океана, были оценены как остатки внешей части корпуса субмарины Титан, сообщает CNN.

Согласно служебной записке, рассмотренной CNN, обломки, обнаруженные в районе поиска пропавшей подводной лодки Титан, были оценены как внешние части субмарины.

Поиски капсулы экипажа корабля Титан продолжаются, говорится в служебной записке.

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Обломки были обнаружены на дне океана, примерно в 500 метрах от носовой части Титаника, около 8:55 утра по восточному времени.

По данным Береговой охраны США, его обнаружил дистанционно управляемый аппарат, который обыскивал морское дно.

Открытие произошло в срочное время для поисково-спасательных работ. Эксперты говорят, что субмарина и ее пять пассажиров достигли предела примерно 96 часов жизнеобеспечения субмарины, пропав без вести в воскресенье утром.

В четверг, 22 июня, Береговая охрана США заявила, что обнаружила обломки в районе поисков батискафа Титан, который проводил экскурсии для туристов к затонувшему Титанику в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что поиски батискафа Титан приближаются к финальной точке, поскольку запасы кислорода для людей на подводной лодке заканчиваются.

Об исчезновении в Атлантическом океане подводной лодки, которая использовалась для осмотра туристами обломков Титаника, стало известно 19 июня.

21 июня береговая охрана США сообщила, что канадские спасатели услышали звуки «ударов» в месте, где она исчезла.