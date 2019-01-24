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Спасатели прекратили поиски самолета футболиста, исчезнувшего над Ла-Маншем

Вчера, 17:57
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ЕРА

Операция по поиску самолета продолжалась четыре дня

Спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu с футболистом английской премьер-лиги Эмилиано Салы и пилотом Дэвидом Эбботсоном. 

Как сообщает ВВС, поиски прекращены после того, как спасатели не смогли обнаружить самолет.  

В воде были обнаружены несколько объектов, однако не подтверждено, что они являются обломками пропавшего самолета. По мнению спасателей, шансы выжить у пассажиров были минимальны.

21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий клуба Английской премьер-лиги Кардиффа Эмилиано Сала.

28-летний нападающий подписал контракт с Кардиффом 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 миллионов евро.

Теги:   Ла-Манш Великобритания

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