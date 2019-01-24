Спасатели прекратили поиски самолета футболиста, исчезнувшего над Ла-Маншем
Спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu с футболистом английской премьер-лиги Эмилиано Салы и пилотом Дэвидом Эбботсоном.
Как сообщает ВВС, поиски прекращены после того, как спасатели не смогли обнаружить самолет.
В воде были обнаружены несколько объектов, однако не подтверждено, что они являются обломками пропавшего самолета. По мнению спасателей, шансы выжить у пассажиров были минимальны.
21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий клуба Английской премьер-лиги Кардиффа Эмилиано Сала.
28-летний нападающий подписал контракт с Кардиффом 20 января и стал рекордным приобретением валлийского клуба за всю его историю. По информации СМИ, аргентинец обошелся в 17 миллионов евро.