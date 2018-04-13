Спасатели прекратили поиски пропавшего в Альпах немецкого миллиардера

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Поисково-спасательная операция в Альпах прекращена

Поисково-спасательная операция в Альпах прекращена

В Альпах прекратили поиски немецкого миллиардера, главы розничного холдинга Tengelmann Карла-Эривана Хауба, пропавшего на границе Швейцарии и Италии.

Как сообщает DW, семья 58-летнего немецкого бизнесмена считает, что шансов найти Хауба не осталось.

"После семи дней работы спасателей в экстремальных климатических условиях в зоне ледникового покрова надежды на чудесное спасение больше нет", - отмечает издание.

Напомним, что 7 апреля в Альпах во время отдыха пропал глава немецкого холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб.

Карл-Эриван Хауб планировал принять участие в соревнованиях для опытных лыжников Ледовый патруль (Patrouille des Glaciers), организуемых швейцарской армией.

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