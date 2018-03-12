Спасатели обнаружили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Спасатели сообщили, что на месте катастрофы продолжается пожар
Фото: Globovisión via Twitter

Спасатели сообщили, что на месте катастрофы продолжается пожар

Спасательные отряды обнаружили место крушения частного самолета турецкой компании Başaran Holding в Иране.

Также на месте катастрофы найдены тела погибших, передает информационное агентство FARS.

Спасатели сообщили, что на месте катастрофы продолжается пожар, а также отметили, что для определения принадлежности останков потребуется генетическая экспертиза.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.

Предварительной причиной крушения турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове