Спасатели обнаружили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

Спасательные отряды обнаружили место крушения частного самолета турецкой компании Başaran Holding в Иране.
Также на месте катастрофы найдены тела погибших, передает информационное агентство FARS.
Спасатели сообщили, что на месте катастрофы продолжается пожар, а также отметили, что для определения принадлежности останков потребуется генетическая экспертиза.
Напомним, в воскресенье, 11 марта, на западе Ирана разбился турецкий пассажирский самолет.
Предварительной причиной крушения турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя.
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