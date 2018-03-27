Спасатели нашли останки всех 64 погибших при пожаре в Кемерове, поисковая операция завершена

28 марта по всей России объявлен траур по погибшим в Кемерове

Спасатели нашли останки 64 погибших во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове.

Об этом сообщил заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов, пишет ТАСС.

"Все обнаруженные останки 64 погибших переданы в Следственный комитет", - сказал он.

Представитель российского МЧС добавил, что спасатели проводят демонтажные работы неустойчивых конструкций здания.

Глава ведомства Владимир Пучков объявил о завершении поисковой операции на месте пожара.

"Мы завершаем поисковую операцию", - отметил он.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека. В штабе родственников погибших появились списки, в котрых погибшими значится 41 ребенок.

27 марта в центре Кемерова начался митинг. Тысячи жителей требовали отставки властей. Они также призывают рассказать правду о пожаре.

Пропавшими без вести при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня числятся 38 человек, среди них более 20 детей.

Наиболее вероятной причиной пожара назвали короткое замыкание.