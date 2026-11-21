В восточной части Финского залива российское торговое судно Sparta II получило повреждения и потеряло управление. В результате его снесло в территориальные воды Финляндии. Финские власти уже проинформировали партнеров об инциденте.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии.

К спасательной операции привлекли разведывательный самолет и вертолет пограничной охраны страны. Также к месту происшествия направили два буксира. Эстония, в свою очередь, отправила спасательное судно, пишет YLE.

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Хельсинкский морской спасательный центр координирует действия с коллегами из Санкт-Петербурга. Вечером к месту происшествия также должны прибыть два российских спасательных судна.

В настоящее время продолжается эвакуация экипажа Sparta II. Его могут переправить на другое российское судно — Капитан Захаров, которое также находится в этом районе. Оно, как и Sparta II, подпадает под санкции.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отреагировал на инцидент, заявив, что местные власти контролируют ситуацию в Финском заливе. Он также отметил, что повреждение российского торгового судна произошло в результате атаки беспилотника.

«Война распространяется на наше непосредственное соседство. Власти Финляндии занимаются ситуацией в Финском заливе, где в результате удара беспилотника пострадало российское торговое судно. Украина имеет право защищаться от агрессора», — заявил Орпо.

21 ноября после удара украинских дронов загорелся и дрейфовал российский контейнеровоз Sparta II. Он находится под санкциями и подчиняется Министерству обороны РФ.

Судно неоднократно привлекалось к перевозке военных грузов для нужд российской армии, в частности в рамках так называемого Сирийского экспресса.