Компания Илона Маска наняла лоббистов, имеющих связи с демократами, после их заявлений о расследовании в отношении Starlink в Украине (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Об этом сообщает Fox News.

Демократы дали понять, что планируют расследовать ряд аспектов деловой деятельности Маска и его связей с властью. В частности, речь идет об обвинениях в том, что SpaceX неправомерно ограничивала спутниковую связь для Украины, о вопросе чрезмерной зависимости Пентагона от этой компании, а также о возможных конфликтах интересов, связанных с отношениями Маска с администрацией Трампа.

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На этом фоне SpaceX наняла пятерых опытных лоббистов из Mehlman Consulting — вашингтонской консалтинговой компании, работающей с представителями обеих партий. Некоторые из этих специалистов поддерживают тесные связи с законодателями-демократами и бывшими администрациями США.

Как отмечает издание, официально лоббисты приступили к работе 1 октября — в тот момент, когда прогнозы стали указывать на возможную победу демократов на промежуточных выборах.

«Что происходит, когда один человек получает огромный правительственный контракт, а затем использует его, чтобы прервать связь во время войны, поддержка Украины в которой чрезвычайно важна для Соединенных Штатов? Вокруг Маска существует множество различных проявлений коррупции», — заявила 20 октября в интервью Politico член Комитета по иностранным делам Палаты представителей и конгрессвумен от штата Вашингтон Прамила Джаяпал.

19 ноября Илон Маск в интервью The New York Times заявил, что не ограничивал работу Starlink в Украине, назвав подобные упреки в свой адрес смесью «целенаправленной лжи, недопонимания и недостаточного понимания». При этом миллиардер отметил, что «ни одно частное лицо не помогло Украине больше, чем он».

«В отношении Starlink ничего не изменилось. Те же правила, которые действовали для Starlink с самого начала, действуют и сегодня. Вы можете посмотреть мои посты в X и Twitter. Моя позиция четкая: спутники Starlink не предназначены для использования в наступательных военных операциях», — подчеркнул Маск.