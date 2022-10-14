400 миллионов долларов на год. SpaceX попросил Пентагон профинансировать работу Starlink в Украине

14 октября, 05:35
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SpaceX больше не может финансировать проект (Фото:REUTERS/Joe Skipper)

SpaceX больше не может финансировать проект (Фото:REUTERS/Joe Skipper)

Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.

Об этом сообщает CNN.

В компании Маска сообщили, что до конца года необходимо будет потратить порядка 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагону взять финансирование на себя.

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«Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», — говорится в письме в Пентагон

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На сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink. Илог Маск сообщил, что операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года.

Недавно украинские власти сообщали о сбоях системы Starlink на линии фронта, но уже 13 октября работу спутникового интернета восстановили.

https://www.youtube.com/watch?v=t9nVFwLbNdE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Пентагон SpaceX Война в Украине Илон Маск Starlink Война России против Украины

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