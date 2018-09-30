Создавайте не технологии, а законы для их развития. Лидер Эстонии дала советы Украине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью журналу Новое Время поделилась опытом своей страны в создании системы электронного управления, когда полный комплекс государственных услуг существует в электронном режиме.

Благодаря этому, по ее словам, Эстония экономит 2 % ВВП на цифровых операциях.

"Информационно-коммуникативный сектор приносит нам 6 % ВВП, ну и наибольшее преимущество - это пять нормальных рабочих дней, которые любой гражданин Эстонии не тратит на бесконечные хождения по госучреждениям. Все можно сделать онлайн", - рассказала Кальюлайд.

Главным принципом создания такой системы Кальюлайд назвала законодательство, которое позволяет инновациям и технологиям развиваться максимально быстро.

"Правильное законодательное поле - главное условие, чтобы новые технологии шли в страну и развивались без вмешательства государства и траты госсредств. Как и любое государство, которое не ворует и не замечено в коррупции, в свободных ресурсах мы стеснены. Мы экономим государственные средства", - отметила эстонский лидер.

Она напомнила, что в отличие от большинства стран, в Эстонии нет большого бюджетного дефицита - закон о бюджете не разрешает его иметь. "Поэтому главный принцип: не создавайте технологий, создавайте законодательство, на основе которого частный бизнес будет развивать инновационные технологии. Так делаем мы", - резюмировала Кальюлайд.

В качестве примера масштабных быстрых преобразований она назвала денежную реформу в Эстонии. "МВФ говорил, что она невозможна, но мы сделали ее. Провели налоговую реформу и ввели налог на выведенный капитал. Эта реформа также вызывала много сомнений, но мы ее провели, получили позитивный результат, и сегодня Украина и другие страны следуют за нами в своем желании ее имплементировать", - отметила президент Эстонии.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №35 от 27 сентября 2018 года