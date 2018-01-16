Создателя подлодки Наутилус обвинили в изнасиловании и убийстве журналистки

Сам Мадсен уже признался в убийстве журналистки

В Дании предъявили окончательное обвинение создателю подлодки Наутилус Петеру Мадсену, подозреваемому в убийстве журналистки Ким Валль.

Как сообщает CNN, кроме убийства, ему также вменяют насильственные действия сексуального характера (с отягчающими обстоятельствами) и расчленение трупа.

Согласно версии следствия, убийство Мадсен спланировал.

Пригласив Валль на борт одной из трех своих субмарин, он перерезал журналистке горло либо задушил, после чего расчленил ее тело.

Ранее сообщалось, что датский изобретатель признался в убийстве шведской журналистки.

Напомним, в августе 2017 года у берегов Дании затонула крупнейшая частная подводная лодка UC3 Nautilus. Ее капитан и создатель 46-летний Петер Мэдсен был спасен ВМС страны и благополучно доставлен на один из кораблей флота.

При этом на борту подводной лодки вместе с ним находилась 30-летняя журналистка Ким Валль, обезглавленное туловище которой было найдено в водах Копенгагена. Спустя полтора месяца водолазы обнаружили ее голову, ноги и одежду.

Полиция считает, что Мэдсен убил журналистку, расчленил ее тело и выбросил останки в море, чтобы скрыть следы преступления.