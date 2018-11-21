Создателя Ералаша Грачевского не пустили в Грузию из-за незаконного посещения Абхазии

Грузия запретила въезд на свою территорию создателю детского киножурнала Ералаш Борису Грачевскому и еще двум российским кинодеятелям.
Как сообщает Интерфакс, трое россиян прибыли в аэропорт Тбилиси 21 ноября. Всем троим было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства. Россияне были отправлены в Москву.
Грузинский телеканал Рустави 2 сообщил, что среди российских граждан, высланных из Тбилиси, оказался создатель и художественный руководитель киножурнала Ералаш Борис Грачевский, а также продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин.
Причиной высылки стало то, что россияне ранее незаконно посещали Абхазию, приехав туда через границу с Россией.
Журнал НВ
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