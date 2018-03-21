Создатель газа Новичок: Обнародованная формула яда бесполезна без секретного компонента

Химик Вил Мирзаянов, который принимал участие в советском проекте по созданию отравляющего вещества нервно-паралитического действия Новичок, заявил, что обвинения в пособничестве терроризму со стороны Министерства обороны РФ абсурдны.

"Террористы в горах и в Сирии, а я пенсионер", - сказал он в комментарии РБК.

В российском военном ведомстве считают, что обнародование в книге Мирзаянова Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри формул отравляющих веществ и процессов их синтеза является актом пособничества терроризму.

По словам создателя газа Новичок, в книге отсутствует "технологический секрет", без которого формулу невозможно реализовать. "Там есть добавка, третий компонент, промотор реакции, я про него в книге не упоминал, без этой вещи формула бесполезна", - пояснил Мирзаянов.

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Ранее химик Вил Мирзаянов заявлял, что эксперты могли бы создать вещество Новичок по опубликованной им формуле, но процесс является очень дорогостоящим.

Вил Мирзаянов - бывший сотрудник засекреченного при СССР Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. С начала 1970-х годов Мирзаянов входил в команду ученых, которая разрабатывала нервно-паралитический яд, веществу было присвоено название Новичок.

Мирзаянов выехал в США в 1995 году по программе трудоустройства бывших советских ученых, занимавшихся разработкой оружия массового поражения.

В 2008 году он впервые раскрыл формулу газа Новичок и рассказал о своем участии в сверхсекретном советском проекте в книге Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.