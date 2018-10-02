"Создаст напряженность". Россия отреагировала на решение Британии усилить военное присутствие в Арктике

Решение Великобритании нарастить военное присутствие в Арктике может создать напряженность в регионе, заявили в посольстве Росси в Лондоне в ответ на соответствующее заявление британского министра.
"Ничем не оправданные планы наращивания Великобританией военного присутствия у непосредственных границ России повлекут за собой лишь создание никому не нужной напряженности", - сказал представитель российского посольства.
Он также привал Лондон "реализовывать свои амбиции в других областях".
Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что в 2019 году Британия перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии. Эта мера будет принята в рамках разрабатываемой Лондоном "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы.
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