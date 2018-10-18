"Создают себе лжегероев": Путин заявил, что трагедия в Керчи стала результатом глобализации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженное нападение в Керченском политехническом колледже стало результатом в том числе глобализации через интернет и социальные сети.
Об этом он заявил 18 октября на заседании международного дискуссионного клуба Валдай.
"Это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов", - сказал Путин.
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По словам главы Кремля, молодые люди "хватают суррогат героизма", что приводит к трагедиям подобного рода, из-за отсутствия "интересного и полезного контента".
"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире", - сказал Путин.
Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже в аннексированном РФ Крыму произошел взрыв и массовая стрельба. В результате погиб 21 человек, еще больше 50 получили ранения, часть пострадавших находится в реанимации.
В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
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