Это не спасет Путина и Лукашенко. Как союзное государство Москвы и Минска не спрячет диктаторов от ответственности — интервью с Бессмертным 14 июня, 13:54 NV Премиум Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, 9 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Роман Бессмертный, дипломат, экс-посол Украины в Беларуси, рассказал в интервью Radio NV, как российский и белорусский диктаторы не смогут избежать ответственности за преступления, несмотря на попытки использовать создание некоего так называемого cоюзного государства.



— На сегодняшний день доказательства причастности режима Лукашенко к краже и депортации украинских детей наконец-то сработают, по вашему мнению? Лукашенко получит аналогичный ордер на арест от Международного уголовного суда в Гааге, что уже произошло в отношении Путина и Марии Львовой-Беловой?

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— Мы с вами принадлежим к тем людям, которые не сомневались в том, что Путин и Лукашенко — это полностью совмещенные близнецы. Особенно в политическом смысле, особенно в смысле тех преступлений, которые они совершали все эти десятилетия и против собственного народа, а с началом войны 2014 года — против Украины и украинцев. И относительно того, какие будут выдаваться мандаты на арест, задержание и обвинения, то я не вижу отличий в преступлениях Путина и злодеяниях Лукашенко. И нести ответственность они будут — и один, и второй, как союзники, как организаторы агрессии против Украины.

А кто и как говорил — это дело политеса. В правовом процессе, особенно таком, как уголовный, безусловно, для того, чтобы затягивать время, и один, и другой, когда будут сидеть на скамье подсудимых, будут принимать разнообразные шаги для этого. Но жизнь и право таковы, что их обмануть не удастся, как удается водить за нос и пытками, запугивая собственный народ, или тех наивных доверчивых политиков в мире, которые одному или другому в тот или иной период доверяли.