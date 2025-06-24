Зеленский заявил о новом решении о совместном производстве с Великобританией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания, 23 июня 2025 года. (Фото: REUTERS/Jaimi Joy/Pool)

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о дополнительном решении о совместном производстве между двумя странами.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента.

«Есть хороший результат сегодняшней встречи — дополнительное решение о совместном производстве. Я думаю, что оно будет очень сильным и укрепит обе страны», — сказал президент.

Реклама

Отмечается, что лидеры обсудили углубление оборонного сотрудничества, которое позволит Украине получать стабильное и надлежащее финансирование оборонных проектов, в частности по производству дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия.

Кроме того, в ОП заявили о новых договоренностях по усилению противовоздушной обороны Украины.

Зеленский поблагодарил Британию за недавний пакет санкций против России и призвал ввести такие ограничения, которые сделают невозможным масштабирование российского производства оружия. По его словам, необходимо, в частности, усиливать санкции против энергетического и банковского секторов, теневого флота, а также вводить вторичные ограничения, в частности в отношении компаний, которые поставляют компоненты двойного назначения, используемые в производстве дронов и ракет.

Отмечается, что Зеленский передал Британии перечень российских предприятий, привлеченных к производству ракеты Орешник и других баллистических ракет и дронов.

«Тридцать девять компаний оборонно-промышленного комплекса России задействованы в производстве Орешника. Двадцать одна компания из них не под санкциями. А это значит, что они получают детали и компоненты для Орешника. И им это нужно, потому что без этих деталей Орешника не будет», — отметил Зеленский.

23 июня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для углубления оборонного сотрудничества. Украинский лидер встретился с британским премьером Киром Стармером и королем Чарльзом III.

Ранее глава государства сообщал, что 39 компаний оборонно-промышленного комплекса России задействованы в производстве ракетного комплекса Орешник, причем 21 из них не находится под санкциями.