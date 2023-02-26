Минэнерго США считает, что COVID-19 возник из-за утечки из лаборатории — WSJ

26 февраля, 18:10
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Коронавирус (Фото:REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Коронавирус (Фото:REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия COVID-19, скорее всего, возникла из-за утечки вируса из лаборатории.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на секретный отчет разведки, предоставленный Белому дому и ключевым членам Конгресса.

Как отмечается, ранее министерство не имело четкой позиции по поводу возникновения COVID-19.

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Издание отмечает, что теперь Министерство энергетики присоединяется к Федеральному бюро расследований США в заявлении, что вирус, вероятно, распространился из-за несчастного случая в китайской лаборатории.

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Заключение Министерства энергетики появилось в результате получения новых разведывательных данных. Оно важно, поскольку ведомство обладает значительным научным опытом и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования.

По словам людей, читавших секретный отчет, Департамент энергетики сделал свое заключение с «низкой уверенностью».

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Издание добавляет, что официальные лица США отказались предоставить подробности свежего отчета разведки и анализа, что заставило Министерство энергетики изменить свою позицию. Уточняется, что хотя Министерство энергетики и ФБР утверждают, что непреднамеренная утечка из лаборатории наиболее вероятна, они пришли к таким выводам по разным причинам.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   США Китай Пандемия Covid-19

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