Минэнерго США считает, что COVID-19 возник из-за утечки из лаборатории — WSJ
Коронавирус (Фото:REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Министерство энергетики США пришло к выводу, что пандемия COVID-19, скорее всего, возникла из-за утечки вируса из лаборатории.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на секретный отчет разведки, предоставленный Белому дому и ключевым членам Конгресса.
Как отмечается, ранее министерство не имело четкой позиции по поводу возникновения COVID-19.
Издание отмечает, что теперь Министерство энергетики присоединяется к Федеральному бюро расследований США в заявлении, что вирус, вероятно, распространился из-за несчастного случая в китайской лаборатории.
Заключение Министерства энергетики появилось в результате получения новых разведывательных данных. Оно важно, поскольку ведомство обладает значительным научным опытом и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования.
По словам людей, читавших секретный отчет, Департамент энергетики сделал свое заключение с «низкой уверенностью».
Издание добавляет, что официальные лица США отказались предоставить подробности свежего отчета разведки и анализа, что заставило Министерство энергетики изменить свою позицию. Уточняется, что хотя Министерство энергетики и ФБР утверждают, что непреднамеренная утечка из лаборатории наиболее вероятна, они пришли к таким выводам по разным причинам.