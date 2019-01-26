Совфед РФ прокомментировал информацию об отправке в Венесуэлу военных Сегодня, 04:05 2600 Цей матеріал також доступний українською ЕРА ЕРА

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия не направляла в Венесуэлу военнослужащих регулярной армии и "частных контрактников".

Об этом передает Интерфакс.

"Никаких военнослужащих, в том числе частных контрактников, РФ в Венесуэлу не посылала. Если президент Николас Мадуро и привлекал какие-то частные военные компании, то российское государство об этом не знает и за это не отвечает", - заявил Клинцевич.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что за несколько дней до начала антиправительственных протестов в Венесуэле группа наемников российской частной военной компании прибыла в страну для охраны президента Николаса Мадуро.

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.