15 октября 2018, понедельник

Советский диссидент и бывший член правительства Израиля рассказал, что ему помогло не сломаться в советской тюрьме

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Щаранский больше девяти лет провел в советской тюрьме, из них - более 400 дней в карцере
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Щаранский больше девяти лет провел в советской тюрьме, из них - более 400 дней в карцере

Натан Щаранский, в прошлом советский диссидент, а затем - член правительства Израиля, в интервью журналу Новое Время рассказал, что ему помогло выжить и не сломаться в советской тюрьме.

"Я более девяти лет провел в советской тюрьме, из них более 400 дней - в карцере", - вспоминает Щаранский.

По его словам, ему помогало ощущение внутренней свободы.

"Пока ты не отступаешь, ты хозяин своей судьбы. Я понимал: тюремщики не могут меня унизить, только я сам могу себя унизить, дав слабину", - рассказал диссидент.

Щаранский добавил, что помогает и ощущение себя участником исторического процесса. 

"В тюрьме твое слово еще важнее, чем на воле. Вот это ощущение, что ты часть гораздо большего, чем твоя личная жизнь, и никто не в силах контролировать твою внутреннюю свободу, кроме тебя само­го, - оно защищает и помогает", - говорит он.

Хотя, по словам диссидента, информация до него доходила обрывками и за девять лет у него было лишь два свидания, "но я знал, что за меня стоит весь мой народ, моя жена и что за меня будут бороться".

"Это давало огромные силы и надежду. Я думаю, это универсальные вещи, и похожие чувства испытывают многие политические узники", - подытожил он.

Натан Щаранский - помощник и переводчик другого известного правозащитника, ученого Андрея Сахарова, один из инициаторов создания Московской группы по наблюдению за соблюдением хельсинкских соглашений по правам человека, в 70-е годы Щаранский был осужден по расстрельной статье за измену родине и провел в советской тюрьме девять лет. 

Он стал символом сопротивления советской системе для всего мира. Масштабные демонстрации с призывами освободить Щаранского проходили в США, Канаде, Израиле, странах Европы и стали одними из предвестников кризиса советского режима. Переговоры об освобождении диссидента с правительством СССР вел лично 40-й президент США Рональд Рейган.

Выйдя из тюрьмы и эмигрировав в Израиль, Щаранский сделал в этой стране блестящую политическую карьеру, став поочередно министром внутренних дел, торговли и строительства.

Полный текст интервью с Натаном Щаранским читайте в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года

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