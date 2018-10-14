Советский диссидент и бывший член правительства Израиля рассказал, чем СССР отличается от нынешней России

Натан Щаранский, в прошлом советский диссидент, а затем - член правительства Израиля, в интервью журналу Новое Время рассказал, чем отличается СССР от нынешней России.
"В СССР был огромный Гулаг и могущественный КГБ с несметным количеством людей, работавших как информаторы. Этого нет сейчас, и, надеюсь, его не восстановить. Тем не менее есть огромное отступление от демократии", - говорит диссидент.
По словам Щаранского, он не стал бы проводить аналогию между СССР и нынешней Россией.
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Натан Щаранский - помощник и переводчик другого известного правозащитника, ученого Андрея Сахарова, один из инициаторов создания Московской группы по наблюдению за соблюдением хельсинкских соглашений по правам человека, в 70-е годы Щаранский был осужден по расстрельной статье за измену родине и провел в советской тюрьме девять лет.
Он стал символом сопротивления советской системе для всего мира. Масштабные демонстрации с призывами освободить Щаранского проходили в США, Канаде, Израиле, странах Европы и стали одними из предвестников кризиса советского режима. Переговоры об освобождении диссидента с правительством СССР вел лично 40-й президент США Рональд Рейган.
Выйдя из тюрьмы и эмигрировав в Израиль, Щаранский сделал в этой стране блестящую политическую карьеру, став поочередно министром внутренних дел, торговли и строительства.
Полный текст интервью с Натаном Щаранским читайте в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года
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