«Агрессия РФ вскрыла раны в нашем обществе». Премьер Эстонии пообещала убрать все советские памятники как можно быстрее 4 августа, 21:17 Российская агрессия в Украине вскрыла раны в нашем обществе, о которых напоминают советские памятники, сказала Каллас (Фото:Kenzo Tribouillard/Reuters)

Эстония уберет все советские памятники из публичного пространства как можно быстрее, заявила премьер-министр страны Кая Каллас. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

«Главное решено — советские памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее», — сказала она.

Каллас добавила, что конкретное время демонтажа зависит от логистики и плана местных органов власти. Она подчеркнула, что более точный график переноса памятников на данный момент не может быть обнародован.

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«Понятно, что российская агрессия в Украине вскрыла раны в нашем обществе, о которых напоминают советские памятники поэтому их удаление из публичного пространства необходимо, чтобы избежать дополнительной напряженности», — подчеркнула она.

Премьер также прокомментировала демонтаж памятника в виде танка Т-34 в городе Нарва, которые ранее отказались убрать городские власти.

«Танк — это орудие убийства, это не мемориальный объект, и из этих же танков на улицах Украины убивают людей», — сказала Каллас отметив, что эстонское государство и правительство должны сами принять решение о перемещении этого монумента.

По данным ресурса, всего в Эстонии насчитывается от 200 до 400 подобных памятников.

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