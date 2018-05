Советские флаги и слезоточивый газ. Первомайская демонстрация в Париже переросла в массовые беспорядки

Французский спецназ применил водометы и слезоточивый газ против сотен протестующих, после того как они начали бить витрины и бросать коктейли Молотова во время ежегодного майской демонстрации в Париже.

Об этом сообщает Reuters.

По данным властей, в погромах принимают участие около 1,2 тыс. активистов крайне левого движения Черные блоки, скрывающих лица масками. Они размахивают советскими флагами, скандируют антифашистские лозунги, бьют витрины и поджигают машины.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб пообещал сделать все возможное для задержания нарушителей.

#Breaking: Union workers and #Antifa protestors are already setting fire in #Paris in protests of #Mayday! 4 cars burned and a lot of car windows broken. 1 Building had to be evacuated duo Smoke damage! pic.twitter.com/LIv3MoKijh — Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) 1 мая 2018 г.

MAY DAY CLASHES: Paris, France, is the site of one of many May Day labor protests around the world today, with demonstrators igniting fires and squaring off with riot police in opposition to Pres. Emmanuel Macron's economic policies. https://t.co/BJKyxAcbOD pic.twitter.com/Gfz3QDD5ee — World News Tonight (@ABCWorldNews) 1 мая 2018 г.