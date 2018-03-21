Советники Трампа отговаривали его от поздравлений Путину - The Washington Post

Американское издание The Washington Post сообщает, что советники президента Дональда Трампа отговаривали его от идеи поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

По данным журналистов, поздравление Трампа было сделано несмотря на скептическое отношение к этому в его окружении.

Ранее сообщалось, что сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа, который поздравил с победой на выборах президента России Владимира Путина.

Напомним, что 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

После контакта с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.