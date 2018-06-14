14 июня 2018, четверг

Советник Трампа выписался из больницы после сердечного приступа

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Ожидается, что Ларри Кудлоу вскоре сможет вернуться к работе

Ожидается, что Ларри Кудлоу вскоре сможет вернуться к работе

Председатель комитета экономических советников Белого дома Ларри Кудлоу выписался из больницы после перенесенного сердечного приступа.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Bloomberg.

По ее словам, выздоровление Кудлоу проходит хорошо, ожидается, что скоро он сможет вернуться к работе.

Белый дом назвал перенесенный Кудлоу сердечный приступ "очень легким".

Напомним, 12 июня Дональд Трамп сообщил, что его экономический советник Ларри Кудлоу был госпитализирован с сердечным приступом.

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