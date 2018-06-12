12 июня 2018, вторник

Советник Трампа признал, что погорячился с заявлением о "месте в аду" для Трюдо

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Питер Наварро

Питер Наварро

Старший советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро назвал неуместным свое заявление в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Как передает The Wall Street Journal, Наварро признал, что был неправ, сказав, что для таких лидеров, как Джастин Трюдо, есть "особое место в аду".

"Формулируя это сообщение, я использовал слова, которые были неуместны и в целом лишили силы мой посыл. Это была моя ошибка, это были мои слова", - сказал советник Трампа во вторник на форуме CFO Network в Вашингтоне.

Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции саммита G7 назвал пошлины, которые США ввели на ввоз алюминия и стали, "карательными и неприемлемыми", подчеркнув, что президента США Дональда Трампа ждет жесткий ответ на его "нечестные" действия.

Трамп назвал слова Трюдо ложью и отказался от подписания итогового коммюнике.

Позже глава Нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро раскритиковал позицию Трюдо. Он заявил, что для любого зарубежного лидера, который ведет недобросовестную дипломатию с президентом Трампом и потом пытается ударить его ножом в спину, есть "особое место в аду".

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове