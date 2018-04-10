Советник Трампа по вопросам внутренней безопасности подал в отставку

Советник президент США по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт ушел в отставку, сообщает Reuters.

Боссерт подал в отставку по просьбе нового советника по национальной безопасности Трампа Джона Болтона.

"Президент благодарен за работу Тома Боссерта на посту советника по внутренней безопасности …которую он посвятил защите родины от террористических угроз и укреплению киберзащиты...", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как пишет Bloomberg, Боссерт, в частности, координировал ликвидацию последствий мощных ураганов, которые обрушились в 2017 году на Техас, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

В марте 2018 года Дональд Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности Герберта МакМастера. На должность МакМастера президент США назначил Джона Болтона, который в прошлом работал постпредом в ООН.

Новый советник известен своими консервативными взглядами и жестким отношением к России. Также его считают одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году.