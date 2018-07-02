Советник Трампа: На ядерное разоружение КНДР понадобится год

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что Вашингтон разработал план, согласно которому ядерное разоружение КНДР должно произойти в течение года.
В эфире телеканала CBS Болтон отметил, что согласно этому плану Пхеньян в течение года должен отказаться от всего оружия массового уничтожения и программ разработки баллистических ракет, сообщает Reuters.
"Если они уже приняли стратегическое решение и готовы к сотрудничеству, мы можем продвигаться очень быстро", - отметил советник Трампа.
По его словам, госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время должен обсудить этот план с представителями КНДР.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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