Советник Трампа: На ядерное разоружение КНДР понадобится год

Джон Болтон рассказал о плане США по ядерному разоружению Северной Кореи

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что Вашингтон разработал план, согласно которому ядерное разоружение КНДР должно произойти в течение года.

В эфире телеканала CBS Болтон отметил, что согласно этому плану Пхеньян в течение года должен отказаться от всего оружия массового уничтожения и программ разработки баллистических ракет, сообщает Reuters.

"Если они уже приняли стратегическое решение и готовы к сотрудничеству, мы можем продвигаться очень быстро", - отметил советник Трампа.

По его словам, госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время должен обсудить этот план с представителями КНДР.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".