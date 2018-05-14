Советник Трампа допустил введение санкций против ЕС из-за Ирана

Советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон допустил введение санкций против европейских компаний из-за ситуации вокруг выхода из соглашения по ядерной программе Ирана.
"Это возможно", - сказал он в эфире CNN, пишет Голос Америки.
По его словам, санкции возможны против компаний, которые ведут бизнес с Ираном.
Вместе с тем, Болтон добавил, что некоторые страны ЕС все же поддержат решение США по Ирану.
"Думаю, что европейцы увидят, что в их интересах, в конце концов, поддержать это", - резюмировал советник американского лидера.
Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.
Против выхода из соглашения выступили страны ЕС и Российская Федерация.
В Иране заявили, что намерены в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.
Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривала снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл соглашение несправедливым и сомневался, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.
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