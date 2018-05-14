Советник Трампа допустил введение санкций против ЕС из-за Ирана

Болтон выразил надежду, что некоторые страны ЕС поддержат решение США по Ирану

Советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон допустил введение санкций против европейских компаний из-за ситуации вокруг выхода из соглашения по ядерной программе Ирана.

"Это возможно", - сказал он в эфире CNN, пишет Голос Америки.

По его словам, санкции возможны против компаний, которые ведут бизнес с Ираном.

Вместе с тем, Болтон добавил, что некоторые страны ЕС все же поддержат решение США по Ирану.

"Думаю, что европейцы увидят, что в их интересах, в конце концов, поддержать это", - резюмировал советник американского лидера.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Против выхода из соглашения выступили страны ЕС и Российская Федерация.

В Иране заявили, что намерены в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривала снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл соглашение несправедливым и сомневался, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.