«Не Беларусь, а Россия+1». Лукашенко уже стал кремлевским губернатором, но Путин продолжает давить на него — интервью с Франаком Вячоркой 25 сентября, 16:00 Эксклюзив НВ Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ рассказал, что происходит сейчас в Беларуси, которой пытается руководить узурпатор Александр Лукашенко, и к чему его может вынудить кремлевский диктатор Владимир Путин на фоне поражений в Украине и объявления мобилизации в России.

— Недавно появилась информация, что Лукашенко якобы полетел в Сочи. Известно ли вам что-нибудь об этом?

— Да. Это произошло вчера вечером. Он вылетел, и наши источники это подтвердили. Что будет обсуждаться, мы точно не знаем. Но думаю, что Путин будет давить на Лукашенко, Лукашенко будет выражать свою поддержку Путину, демонстрировать лояльность и просить денег.

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Деньги сейчас Лукашенко очень нужны. Он недополучил того, что ему Путин обещал в начале 2022 года. И сейчас будет просить несколько миллиардов для поддержки штанов.

— 20 сентября в Минск прибыли российские наемники ЧВК Лига, фактически «вагнеровцы». Они могут устроить провокации на белорусско-украинской границе. Что вам известно об этом? Когда украинские военные сообщают о таких вещах, в Минске это слышат?

— Очень часто информация, приходящая через украинские медиа, она не подтверждается. У нас ощущение, что кто-то, бывает, сознательно вбрасывает эту информацию, чтобы создать нагрузку на украинскую армию, нагрузку на украинское общество; растянуть украинские войска и спровоцировать в отношениях между белорусами и украинцами давление.

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